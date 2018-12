Números de la defensa de cinco en el Salamanca

Antonio Calderón dejó claro a su llegada a que "solo" existen dos tipos de alineaciones: "Jugar con tres defensas o hacerlo con dos, el resto son pequeñas variaciones en ataque...", le dijo a este diario tras completar su primer entrenamiento. Llegados al derbi efectuó el cambio del que hablaba: "Tyson, Mena, Toño Vázquez, Armando, Carvalho...", se leía en la alineación entregada a media hora del encuentro en Las Pistas ante el Unionistas. Con el balón ya en juego se despejó la ecuación: 5-3-2.

Un mes después el esquema se ha asentado en el Helmántico: cuatro encuentros disputados así. Superada, además, la línea de fuego para el esquema ante el Real Valladolid B al no contar con efectivos suficientes en defensa para abordar este dibujo, con Sergio Molina como parche. Sotres en portería, Víctor Mena en el lateral izquierdo y Armando y Ricardo Carvalho —que hasta la puesta en funcionamiento de este dibujo no había disputado un solo minuto— son las piezas que lo han jugado todo. Tyson, Toño Vázquez, Calero y Sergio Molina han entrado en la rotación en los dos puestos que faltan hasta completar la defensa de cinco.

La duda en el Helmántico, asentado el dibujo, es cómo se gestó este dibujo: "Era muy evidente que encajábamos muchos goles —24 de los 26 goles en contra llegaron con el sistema de cuatro defensas—. Todo el mundo quería jugar, lo hacíamos muy abiertos y cuando perdías el balón venían los indios con 50 metros por delante y te tocaba correr, y con centrales como Toño y como yo no tenía sentido hacerlo", apunta Armando Lozano. "El míster es un hombre que tiene sentido común. Vio que el sistema anterior no funcionaba nos aportó esta solución y está claro que desde entonces no hay un solo partido en el que no hayamos competido", argumenta a renglón seguido. Los números en defensa que deja un mes jugando con tres centrales son el de siete remates entre los tres palos en 360 minutos disputados: o lo que es lo mismo, un remate sobre la meta defendida por Sotres cada 51 minutos. Dos goles encajados y dos choques con la portería a cero, cuando en las 13 jornadas anteriores solo había sucedido en tres ocasiones —ante la Ponferradina, el Burgos y Las Palmas Atlético —.

"Jugar con tres centrales ha sido importante. Pero también que el resto del equipo se haya acoplado y se identifique con este esquema. Jugar con cinco atrás no significa que seamos defensivos, en el centro del campo están jugadores de un perfil de juego asociativo como Amaro, Manu Molina, Indiano y Junior, cuando le ha tocado jugar. Esa seguridad atrás que tenemos ha supuesto un efecto contagio para todos: si Toño va, yo voy igual o más, y el responde en la siguiente acción más y mejor", apunta el central del Salamanca UDS.

"Falta", dice el portero Sotres al que este sistema le ha permitido sumar sus dos primeros partidos sin encajar gol, "que el ataque se acople del todo a este sistema que nos permite ser contundentes y fuertes atrás donde lo tenemos que ser. Creo nos falta esa chispita de profundidad al perder gente por dentro. Es algo que tenemos que ajustar".

Un mes con cinco hombres atrás ha hecho retroceder posiciones en la tabla de posesión del balón al Salamanca UDS: antes de emplear este sistema era el segundo del Grupo I tras la Cultural. Precisamente ante el conjunto de León el equipo del Helmántico firmó su choque con menos posesión —28%—, sin embargo no recibió un solo disparo entre palos y se impuso 2-0.