Javi Navas: 'En verano cualquiera hubiéramos firmado tener ahora 25 puntos'

Javi Navas es la sonrisa del Unionistas. Siempre es así pero es que ahora además su elevado nivel futbolístico está coincidiendo con el buen momento de forma de los de Roberto Aguirre. Sus centros y su juego en la banda derecha está siendo decisivo en la suma de puntos. Además, su conexión con Unai se está traduciendo en victorias muy importantes para el cuadro que entrena Roberto Aguirre.

–Después de los sinsabores de la temporada pasada ahora sí que se ve a Javi Navas disfrutando en el Unionistas€

–Exacto. Ahora estoy disfrutando mucho del fútbol y es que el año pasado aunque estuvo muy bien por el ascenso yo con las lesiones no lo pasé bien. No pude saborear mucho lo del ascenso pero me quedo con los dos meses que estoy viviendo ahora. Hay que quedarse con lo bueno.

–El club apostó por Javi Navas aunque las lesiones fueron una constante€

–Sí, cuando firmé en Tercera lo hice por dos temporadas pero nunca he sentido la presión del club por mis lesiones. Estoy muy contento.

–Con el juego de Roberto Aguirre encaja muy bien€

–Sí, ya conocía a Roberto y es que me había enfrentado a él en otras ocasiones cuando entrenaba al Lealtad y al Zamora. Incluso estuvimos cerca de coincidir en el mismo equipo y hubo negociaciones y demás pero al final no se pudo dar. Ahora hemos coincidido aquí y está saliendo todo bien.

–¿Creían los jugadores que se iban a tener tantos puntos a estas alturas?

–Tener 25 puntos a estas alturas lo hubiéramos firmado cualquiera. En verano estábamos expectantes por la categoría y por cómo funcionaría todo. Además, fue un verano extraño y movido. De todos modos, hay que ser prudente que está la categoría muy igualada y si tienes un mes malo te vas para la zona de descenso muy rápido.

–¿Qué porcentaje de la ficha de Unai va para Javi Navas por todas las asistencias que recibe?

–Vamos a medias. Para la edad que tiene es muy inteligente en el juego. Interpreta muy bien los centros y se coloca como si fuera un delantero centro. Esperemos que sigamos entendiéndonos de ese modo.

–Pero el Unionistas compite siempre ante cualquier rival y en cualquier escenario€

–Jugamos a lo que entrenamos y eso es muy importante. Sabemos quiénes somos y que tenemos que estar al 100% para ganar. No nos podemos relajar y es que sabemos que la derrota acabará llegando y no solo una sino varias por lo que no podemos relajarnos en ningún aspecto.

–También ahora con confianza sale todo€

–Sí, vamos teniendo más puntos y en el fútbol hay momentos y ahora tenemos que aprovechar esta buena racha de resultados.

–¿Se ve jugando la próxima campaña en el Reina Sofía con el Unionistas?

–Sí, quiero. Me gustaría seguir en el equipo la próxima temporada.