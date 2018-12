Calderón: "En cuanto vayamos recuperando gente el equipo volverá a ser lo que era"

"Esta semana tenemos la buena noticia de que hemos recuperado a Antonis" para el partido de este sábado ante el Internacional, explica el entrenador del Salamanca UDS, Antonio Calderón, añadiendo que "eso significa que tenemos ahora mismo 17 útiles. Amaro tuvo un pequeño problemilla pero parece que va a llegar". El entrenador del Salamanca UDS se ha mostrado "con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera posible" ya que el último partido de este 2019 se disputará este sábado a las 12:00 horas en Madrid.

Sobre el poco rendimiento del equipo la jornada pasada debido a la ausencia de Owusu, Calderón reconoce que no es "una cosa que me preocupe". Añade que "no todos los partidos se puede jugar las mil maravillas y generar muchas situaciones de ataque pero sí hemos hecho hincapié en cómo mejorarlo, pero no es algo que me preocupe. En casi todos los partidos se han generado muchas ocasiones y trabajaremos para ello".

"Somos muy conscientes de lo que está haciendo el equipo dentro de lo que hay, de cómo nos encontramos en este momento de la temporada a nivel de bajas, de lesiones... y creo que el equipo está rindiendo a muy buen nivel", ha explicado el técnico del Salamanca. Sobre las pocas ocasiones que generaron el último partido reconoce que "no siempre se pueden generar todas las ocasiones que tú quieres, los rivales también juegan. Ahora mismo el equipo ahora mismo está dando el nivel que tiene. En cuanto vayamos recuperando gente el equipo volverá a ser lo que era".

Bernardo Montoya confiesa haber matado a Laura Luelmo tras intentar violarla

Critican los comentarios "machistas" del presidente una asociación estudiantil salmantina

Los obispos españoles no informarán de las reuniones del pasado o del futuro con víctimas de abusos sexuales