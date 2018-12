Astu: "Me extrañó ir a juicio contra el Unionistas pero ya está solucionado"

Jorge González Rojo, 'Astu', afronta sus primeras navidades sin ser entrenador del Unionistas en cuatro años. No tiene prisa por entrenar y es que prefiere elegir bien a precipitarse a la hora de sentarse en un nuevo banquillo.

–Ya han pasado unos meses de la destitución€ ¿Cómo ve ahora su salida del club?

–Más tranquilo. La destitución y el juicio eran una situaciones nuevas para mi y era un inexperto en este tipo de cuestiones. Me afectó pero ahora ya ha pasado el tiempo y abres los ojos y te das cuenta que puedes entrenar en otros sitios y que hay vida más allá.

–¿Se podía haber arreglado antes sin la necesidad de llegar a juicio?

–Yo creo que sí. Al día siguiente después de que yo hubiera asimilado el despido nos podíamos haber sentado a hablar y solucionarlo. Además, la relación entre las dos partes obligaba a solucionarlo hablando al día siguiente pero no pudo ser.

–El Unionistas es un club que cuida los detalles y extrañó que no hubiera acuerdo desde el principio€

–Sí, es verdad. Me extrañó mucho. Tanto el club como yo nos debemos estar muy agradecidos. Los dos hemos hecho el uno por el otro pero el fútbol produce estas situaciones. Fue extraño pero ya está solucionado.

–Y ahora suena el teléfono de Astu€

–En mi corta carrera como entrenador he sabido elegir muy bien y espero seguir así. No voy a entrenar por entrenar. Me queda mucho por aprender y tengo solo 31 años. He tenido opciones pero no se cerraron pero a día de hoy no hay nada por cómo está el mercado. Me motiva más que sea algo para empezar de cero por lo que no me importaría esperar.

–¿Le ha sorprendido el buen arranque del Unionistas?

–Ha sorprendido a muchos incluso al club. El objetivo era la permanencia antes de que me fuera y creo que sigue siendo el mismo por lo que todo va mejor de lo esperado. El equipo se basa en un concepto defensivo muy bueno y los jugadores están muy comprometidos con la idea de juego del entrenador. Está funcionando y están sacando mucho con los goles a favor.

–¿Y el Salamanca?

–El inicio de temporada les está afectando mucho y todavía se nota. Los he visto en directo cuatro o cinco veces y se nota que la planificación de la plantilla no es la que quería el entrenador. Pese a ser el presupuesto más elevado de los equipos salmantinos veo que Guijuelo y Unionistas si tienen la plantilla al 100% sin lesiones tienen más compensada la plantilla y más variantes.

–¿Tiene solución el Salamanca?

–Por supuesto. Es el equipo que más cambios tiene que hacer pero es que los jugadores que tiene los firmaría cualquiera de los otros dos equipos de la provincia.

–¿Cómo valora la primera vuelta del Guijuelo?

–A nivel de juego es el mejor de los tres. Es la propuesta de fútbol con la que más me identifico. Ha demostrado su nivel con la plantilla al 100% pero con la plaga de bajas han tenido problemas.

–¿Cómo ve el grupo I de Segunda B?

–Muy igualado. Los equipos que más exponen son los más sufren. La Cultural Leonesa de calle es el mejor equipo pero expone mucho y lo ha pagado caro.

–¿Fichar en invierno es positivo o negativo?

–Hay que tomar decisiones en este mercado invernal. Los equipos en Tercera que suben a Segunda B cambian dos o tres jugadores en invierno. Y en Segunda B las cosas cambian mucho en la segunda vuelta y que hay que tomar decisiones. Además, hay jugadores que no tienen minutos y quieren salir.

