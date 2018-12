El Salamanca UDS quiere continuar la fiesta

El Salamanca UDS despide el año en el Helmántico y quiere hacerlo dando una alegría a sus aficionados, que se espera sean muchos debido a las 4.000 localidades regaladas a los escolares de la capital. Llega el Valladolid B, un rival directo ahora mismo, y que cuenta con 4 puntos más, por lo que todo lo que no sea un triunfo sería complicarse todavía más la vida.

El conjunto que entrena Antonio Calderón no tiene nada que ver con el de semanas atrás, es mucho más sólido, pero sigue sin dar con la tecla que le haga sumar de 3 en 3. Son cuatro los partidos que acumula sin perder, pero la mayoría empates y con eso no le vale si quiere abandonar la zona peligrosa de la clasificación.

Lo peor para el Salamanca UDS es que sigue sin poder hacer una convocatoria normal y casi ni un equipo titular. Sanos, se podría decir que hoy habrá trece futbolistas. Las ausencias son varias, pero especialmente dos muy significativas: la de Owusu, el encargado de romper casi todos los partidos en los que se ha puntuado, y la de Toño Vázquez, que se ha convertido en un jugador imprescindible en la zaga con el paso de las jornadas. Además, a los lesionados Antonis, Galván y José García se les ha unido también Alcolea.

Pero esas no tienen solución, y Calderón va a estar pendiente hasta el último momento del estado físico de otros dos jugadores: Pablo González, que hasta el viernes no había entrenado con el grupo, y Tyson, que tuvo que abandonar el choque contra el Navalcarnero y que no estaría en las mejores condiciones si es que puede entrar en la lista.

De la presencia del mexicano va a depender que el técnico andaluz pueda mantener el sistema que le ha dado empaque al equipo en los últimos partidos con cinco hombres atrás, ya que considera que Tyson puede desenvolverse bien como central acompañando a Armando y Carvalho, con Calero, que está mejor, y Mena en las bandas.

En caso contrario, algo posible para no arriesgarse con una lesión grave del azteca, Calderón tendría que optar por volver a la zaga de cuatro. En ese caso, lo más probable sería que colocara cuatro en el centro del campo, con los Molina y Amaro siendo acompañados por un Indiano al que la afición tiene muchas ganas de ver de inicio. La otra gran duda estará en la punta de ataque: Fer Ruiz ha ofrecido una excelente versión en las últimas jornadas, pero suplir a Owusu no es sencillo. Como las bajas dejan pocas opciones, Héctor y Moussa están llamados a disputarse el puesto.

El Valladolid B llegará al Helmántico sin conocer todavía el triunfo en los ocho encuentros que ha disputado como visitante: cuatro empates y cuatro derrotas. Sin embargo, todos los partidos del filial pucelano, salvo el que perdió 5-0 contra la Ponferradina, se han decidido con empate o con victoria por la mínima suya o del rival.