El Guijuelo empata ante el Navalcarnero en el Municipal (1-1)

El Guijuelo tuvo que conformarse con un punto frente al Navalcarnero, aunque seguramente el fútbol hizo justicia a lo que se había visto sobre el terreno de juego. Los de Ángel Sánchez se adelantaron pronto y supieron mantener la ventaja con un gran esfuerzo, mientras que el conjunto madrileño dispuso de varias ocasiones y se encontró el tanto del empate cuando estaba a punto de llegarse al final del encuentro. Bien es cierto que antes Jonathan pudo haber hecho el 2-0 y que ya en el añadido Carmona, con todo a placer, echó el balón por encima del larguero.

El Navalcarnero llegaba a la villa chacinera después de haber logrado el empate en su casa frente al Salamanca UDS después de ir perdiendo y arrancó con fuerza, intentando acercarse a la portería de Felipe Ramos.

Sin embargo, fue el Guijuelo el más certero. Estuvo a punto de serlo ya en la jugada previa al tanto, cuando Javi Borrego se quedó cerca de marcar. La jugada acabó en un córner que puso Luque y remató de cabeza al fondo de la red Iván Pérez.

El Navalcarnero no acusó el golpe y se fue arriba, aunque sin disponer de ocasiones demasiado claras salvo una en la que el meta local se adelantó a Joaquín. Lo que sí hicieron los madrileños es disponer de varios saques de esquina, que no tuvieron premio por la firmeza de los defensores del Guijuelo, que se mostraban inconmensurables por alto. Raúl Ruiz lo intentó con un lanzamiento de falta, que iba con mucho peligro si no se hubiera topado con la barrera.

En la reanudación el equipo que entrena Ángel Sánchez intentó quitarse el peligro de encima teniendo el balón. Y enfrío los ánimos de un Navalcarnero que lo intentaba con más corazón que cabeza. Felipe Ramos volvió a ser decisivo anticipándose a Joaquín.

El 2-0 pudo llegar cerca del final del encuentro, pero Jonathan no acertó con el remate y se encontró con Héctor Pizana. El que no iba a fallar al filo del minuto 90 fue Astray, que no hacía mucho que había saltado al campo. El atacante visitante entró con todo para rematar de cabeza y conseguir batir a un gran Felipe Ramos.

El Guijuelo se fue a por el triunfo y lo tuvo, pero el remate de Carmona en el borde del área chica inexplicablemente se marchó por encima del larguero. El marcador ya no se movería, dejando descontentos a ambos equipos por diferentes motivos.