Calderón sobre la cantidad de bajas: "Tenemos una plantilla que casi no da para jugar al fútbol sala"

El técnico del Salamanca UDS ha declarado que "queremos alargar nuestra buena racha, a pesar de que creemos que la semana pasada merecimos mucho más, tenemos ganas de que llegue ya el domingo para afrontarlo con ilusión, muchas ganas y motivación para conseguir los 3 puntos" ante el filial del Valladolid.

"El Valladolid es un equipo que compite muy bien desde que la temporada pasada llegó su actual técnico", a lo que añade que "es un equipo joven, con calidad, que quiere proponer, también es rápido en las transiciones ofensivas€ En definitiva es un equipo que compite muy bien, salvo en el partido con la Ponferradina en el que debieron de tener un accidente y concedieron 5 goles, casi todos sus partidos son muy ajustados".

"Es una pena todo el tema de las bajas que estamos teniendo, sin ir más lejos, la semana pasada, porque cuando se lesiona Tyson no tenemos un recambio natural en el banquillo y al final tengo que jugar con un delantero que lo quito de arriba para ponerlo atrás", explica el entrenador del Salamanca UDS. Los problemas en cuanto a la plantilla se han incrementado esta semana "porque Owusu ha sido convocado por su país y no vamos a poder contar con él, también Toño está de baja, vamos a ver si Tyson es capaz de llegar al domingo o incluso Pablo, esperamos recuperar a Iván, pero si sigo contando€" a lo que añade que "lo vas estirando pero cada vez te quedan menos opciones para recomponer el equipo".

"Antonis sigue todavía en su proceso de recuperación, como sigue Jose García, como sigue Pablo€ en fin, tenemos una plantilla que casi no da para jugar al fútbol sala", ha explicado Calderón tomándoselo con humor. "Van a tener que jugar jugadores fuera de posición porque no nos da para hacer un equipo cada uno en su posición", explica a lo que también añade que sobre los centrales, "si Tyson no llega solo nos quedan Ricardo y Armando".

Calderón confiesa que el partido ante el filial del Valladolid se prevé "muy ajustado, con dos equipos que van a querer el balón" y que "el resultado va a ser bastante ajustado porque así lo demuestran los números del rival".

