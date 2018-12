El Guijuelo se mentaliza de que solo tendrá un cambio ante el Navalcarnero

El Guijuelo afronta otra semana más con lo justo para medirse al Navalcarnero en el municipal. Las previsiones no son muy positivas y es que tan solo Jonathan o Ayala podrían mejorar estos días y disputar algunos minutos. No obstante, el Guijuelo no cuenta para el Navalcarnero con Fuster, James y Carlos Rubén, que no estarán previsiblemente hasta enero, y serán duda Ayala y Jonathan. Salvo sorprensa, Ángel Sánchez solo podrá contar con once jugadores de campo y dos porteros por lo que se espera que el técnico solo pueda hacer un cambio, situación que se viene repitiendo en las últimas semanas y que está mermando el rendimiento del cuadro chacinero en especial en las segundas partes de los partidos.

El centrocampista del Guijuelo Ayub fue operado de su rodilla derecha en el Hospital Virgen del Mar, en Madrid. La intervención, que duró 90 minutos, se desarrolló con total normalidad y el resultado fue 'plenamente satisfactorio', según comunicó el Guijuelo, que le deseó al futbolista una pronta recuperación.