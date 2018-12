Un punto para el Unionistas ante el Deportivo B (0-0)

El Deportivo B no renunció desde el inicio a su juego de toque, mientras que el Unionistas bien plantado atrás salía con cierta facilidad. No obstante, los gallegos en los primeros minutos dispusieron de las ocasiones más claras en las botas de Víctor García y Gandoy. Por parte del equipo local, Manjón, tras un buen pase de Jorge Hernández al espacio, cruzó demasiado, mientras que la más clara para el Unionistas llegó en el minuto 36 tras un gran centro de Javi Navas que Carlos de la Nava remató a la perfección pero el portero del Deportivo B Pedro López salvó in extremis a saque de esquina.

Tras la reanudación, los dos mismos protagonistas en una de las jugadas del partido. Carlos de la Nava le pega desde la frontal directo a la escuadra pero Pedro López vuela para salvar a córner. Se desesperaba Carlos de la Nava ya que todas Las Pistas habían visto el gol por adelantado. Gran partido del mediapunta salmantino. El resto de la segunda mitad fue un partido muy plano del Unionistas y el Deportivo B buscando sacar petróleo a la contra. Es más, el filial gallego inquietó más en los últimos cinco minutos la portería de Molina que en toda la segunda parte.

Un punto que sigue ayudando al Unionistas a conseguir su objetivo de la permanencia y es que los de Aguirre suman ya 10 jornadas sin perder.