Admonio, cerca de dar el salto a Segunda División en el mercado invernal

El buen inicio de competición de Admonio no ha pasado desapercibido para muchos equipos. Clubes de Segunda como el Deportivo o el Numancia estarían interesados en incorporar al jugador en el mercado de invierno abonando su cláusula de rescisión que rondaría los 40.000 euros si se produce estas próximas semanas. La cantidad por contrato irá en aumento en los próximos meses pasando de 60.000 y llegando hasta los 80.000 euros.

El jugador está muy contento en el Unionistas pero el salto de categoría sería irrechazable. Curiosamente, este sábado el Unionistas recibe al Deportivo B y es que la entidad gallega se ha interesado mucho por Admonio y tendrán sus miras puestas en él durante el choque en Las Pistas. No obstante, muchos equipos han preguntado en los últimos meses por él pero de momento ninguno ha puesto el dinero sobre la mesa, hecho que podría cambiar en los próximos días.

Se había hablado también del interés de filiales de la Premier League pero el jugador no pude jugar allí ya que no cumple los requisitos de la competición al no haber sido internacional en ninguna categoría en los dos últimos años ni ser comunitario.