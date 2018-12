Calderón no se sentará en el banquillo hasta 2019

El entrenador del Salamanca, Antonio Calderón, no podrá sentarse los tres próximos partidos por la sanción que le ha impuesto la Real Federación Española de Fútbol tras su expulsión en el partido ante la Cultural Leonesa en el estadio Helmántico. Calderón no podrá dirigir la visita al Navalcarnero, el choque del Valladolid B en el Helmántico y la salida a Boadilla del Monte para medirse al Internacional. Es decir, el técnico gaditano no volverá a dirigir hasta el primer partido del próximo año 2019 ante el Celta B en el Helmántico.

El Comité de Competición acuerda que dos de los tres partidos se corresponden por la infracción del artículo 120 y otro por el artículo 114.3.

El artículo 120 del código disciplinario de la RFEF recoge "Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

El artículo 114.3 explica que "los que resulten ser expulsados, deberán dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada. El incumplimiento de la citada obligación será objeto de sanción entre uno y tres partidos de suspensión, con la multa pecuniaria accesoria".