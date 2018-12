El Salamanca UDS no puede alargar más la espera para conseguir los tres puntos

El Salamanca UDS ha ofrecido buenas sensaciones en los últimos partidos, pero estas no se han transformado en puntos suficientes para comenzar a sacar la cabeza fuera del agua. Este domingo visita el Helmántico la Cultural Leonesa, recién descendida de Segunda y quinta clasificada, pero que no llega en su mejor momento (incluso parece que el puesto de su entrenador corre peligro), pero ya no hay tiempo para más excusas. El equipo de Antonio Calderón necesita una victoria "como agua de mayo", como digo el viernes el propio técnico, para que el trabajo se vea reflejado en la competición.

Tras perder en casa del Atlético de Madrid B en el último momento, el Salamanca UDS salvó un punto in extremis frente al Real Madrid Castilla, provocando el júbilo de la grada del Helmántico. Y hace una semana empataron en el derbi frente al Unionistas, con la sensación en el seno del vestuario de que podían haberse llevado algo más.

El equipo está cada día más seguro atrás, que era el principal problema en el inicio de temporada, y es capaz de hacer goles con cierta facilidad, por lo que parece que todos tienen claro el camino.

Además, Antonio Calderón ha tenido la buena noticia para este domingo de que solo cuenta con un lesionado, Martín Galván, por lo que tendrá que hacer dos descartes antes del partido frente a los leoneses. Después de la revolución en el once frente al Unionistas, se puede esperar a que este domingo vuelva a una disposición de hombres más convencional, aunque tiene un amplio abanico de posibilidades para elegir a los titulares en todas las zonas del campo.

El apoyo de la afición se antoja fundamental, ya que el rival que va a estar delante tiene jugadores de otra categoría como Aridane, Hugo Rodríguez o Yeray, aunque es verdad que están sacando algunos resultados inesperados. Los centrales del cuadro charro, sean los que sean los elegidos por Calderón, tendrán que estar muy pendientes del delantero canario, que lleva hasta el momento 5 dianas.

El conjunto de Víctor Cea lleva cuatro empates consecutivos, aunque esa racha, que no ha gustado por tierras leonesas, no se ha traducido ni en pérdida de puestos en la tabla ni tampoco en aumento de puntos respecto a los rivales que tenía por delante, pero la exigencia de un recién descendido está haciendo que cualquier tropiezo no se perdone.



