Piojo, capitán del Unionistas: 'Para mí el del Guijuelo es un derbi más especial que el otro'

Piojo, capitán del Unionistas, vivirá un partido especial el domingo en el Municipal de Guijuelo y es que se mide al que fue su equipo durante tres temporadas y media. No esconde que es un derbi mucho más especial para él que el del pasado domingo. Reconoce además que la amistad con los capitanes del Guijuelo va más allá de lo deportivo y esta semana lo certificarán con una cena de confraternización.

¿Llega con mucha carga emocional al derbi contra el Guijuelo?

Es más especial este derbi para mi que el de la capital. Jugué allí tres temporadas y media y tengo muchos amigos íntimos en la plantilla del Guijuelo. La amistad que tengo con ellos es muy importante. Para mí es un encuentro muy especial.

Ya son ocho jornadas sin perder del Unionistas tras el empate en el derbi ante el Salamanca€

Llegamos en un buen momento al partido contra el Guijuelo. Hemos comenzado muy bien la temporada y queremos seguir así.

El Guijuelo tiene muchas bajas€

Se van a recuperar varios jugadores muy importantes para ellos aunque llegarán un poco justos en el físico ya que se han perdido muchos entrenamientos. Pero estarán jugadores muy importantes para ellos como Jonathan o Raúl Ruiz. El Municipal es un campo que te exige mucho en lo mental, más que en lo físico, por el césped artificial y por las dimensiones. Ellos aprovechan muy bien su campo y va a ser un partido muy complicado para nosotros.

Está muy bien clasificado el Guijuelo ahora mismo€

Sí, en su campo es un equipo muy complicado y mi opinión personal es que tienen el objetivo de estar arriba ya que tienen muy buena plantilla.

Y lo de enfrentarse a un 'ex'€

Estuve tres temporadas y media y lo di todo. Creo que nadie en el Municipal me silbará ni nada parecido ya que cuando estuve allí, como hago siempre, lo dejé todo en el campo. Tengo muy buen recuerdo de los años que estuve en el Guijuelo.

Comparado con el derbi del pasado domingo ante el Salamanca este contra el Guijuelo será más 'light' en cuanto a rivalidad€

Sí, no hay tanta rivalidad como en el de la capital. No tiene nada que ver en ese sentido. Los dos querremos los tres puntos en el campo pero las aficiones no tienen rivalidad.