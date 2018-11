El Guijuelo sigue con su dinámica negativa como visitante (1-0)

Enésimo choque del Guijuelo lejos del Municipal en el que no consigue puntuar. Tan solo una victoria ante el Salamanca UDS en el Helmántico en lo que va de temporada. En esta ocasión la derrota fue ante un filial madridista que salió como un avión en busca de llevarse la victoria. En los primeros minutos el conjunto de José Manuel Díaz dominó el choque y asedió al Guijuelo que no era capaz de trenzar una jugada de ataque. Aun así Felipe Ramos no tuvo que intervenir en numerosas ocasiones. Poco a poco los chacineros se estiraron sobre el terreno de juego y la llegada con más peligro llegó de los pies de Raúl Ruiz que remató una jugada de estrategia y el balón se marchó rozando el palo de la portería de Luca Zidane.

Tras el paso por los vestuarios, el Guijuelo mantuvo el ritmo con el que terminó los primeros 45 minutos y se encontraba cómodo, pero mediada la segunda mitad llegó el mazazo para los de Ángel Sánchez. Cristo con un cabezazo magistral al centro de Franchu batió a Felipe Ramos y puso por delante a los madridistas. Los salmantinos no se vinieron abajo y siguieron teniendo el balón y generando jugadas de peligro. Javi Borrego lo tenía todo para marcar desde el área pequeña pero no aprovechó el rechace del meta rival para colocar el empate en el marcador.

Finalmente nueva derrota fuera de casa del Guijuelo que se coloca en séptima posición a cuatro puntos de los puestos de playoff a Segunda División B.

