Estas son las condiciones de acceso y el protocolo para el derbi este domingo en Las Pistas

El Unionistas ha dado a conocer la normativa de protocolo de acceso y permanencia en Las Pistas, consensuada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para el derbi que se jugará este domingo contra el Salamanca UDS. Estas indicaciones deberán ser cumplidas por todos los asistentes al partido del domingo. Las condiciones de acceso para todo aquel que quiera entrar en Las Pistas son las siguientes:

Por otro lado, el protocolo de acceso a Las Pistas para este domingo también ha sido publicado por el club y es el siguiente:

TRES ENTRADAS

Se habilitan tres entradas, dos para la afición local (una en cada lateral del campo, cuando una de éstas esté completa, solo se permitirá el acceso por la otra) y una tercera para los aficionados visitantes -ver mapa-. Esta zona visitante dispone de bar y baños portátiles independientes.

USO DE LOS ASEOS

Los aficionados situados en la grada no techada de preferencia que deseen hacer uso del baño, deberán salir de la instalación y usar los aseos situados en el exterior. Se les pondrá un sello para poder volver a entrar al recinto. Su bar quedará situado en la zona del lanzamiento de martillo. Pedimos de antemano disculpas por esta circunstancia fruto de las limitaciones de las instalaciones.

APERTURA DE PUERTAS

La apertura de puertas para entrar al recinto se realizará a las 10:30 horas. Se realizará un primer control tanto a peatones como a vehículos, de modo que ningún aficionado sin entrada o carné colaborador podrá acceder al recinto.

La apertura del campo se realizará a las 11:00 horas. Solo se permite realizar reservas de sitio a los voluntarios del club que al encontrarse trabajando no pueden ocupar su localidad hasta el inicio del partido.

NO SE PODRÁ SALIR Y VOLVER A ENTRAR

Una vez dentro de la instalación, no se permite salir de la misma hasta la finalización del partido, salvo que no se tenga pensado volver a entrar.

Durante el partido no puede haber ningún espectador fuera de la zona de gradas. Pedimos a todos los asistentes que por favor respeten esta norma, teniendo especialmente cuidado aquellos que acudan con niños.

INDICACIONES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

Haga caso a las indicaciones de Guardia Civil, seguridad privada y voluntarios del club -identificados con peto rojo y verde-.

Rogamos a todos los asistentes que una vez dentro hagan uso de los cubos de basura que se colocarán por todo el campo. Son los voluntarios del club quienes deben encargarse de la limpieza a la finalización del encuentro.

ZONAS DONDE NO ESTARÁ PERMITIDO SENTARSE

Existirán algunas zonas acotadas y delimitadas -zona de cámaras, zona de bar y palco- donde no está permitido sentarse. Así mismo existe una zona para ver el partido de pie, señalizada con carteles. Esta zona ha sido ampliada para este partido y ocupará toda la grada situada a la derecha de las escaleras de la entrada principal. Una vez completado el aforo de esta zona, no se permitirá el acceso a la misma. Por favor, respete dichas zonas y si desea sentarse ocupe otras zonas de la instalación.