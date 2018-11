Vicente García: "Ahora se están haciendo las cosas bien en el club y tenemos muy buen equipo"

El presidente del Salamanca, Manuel Lovato, no estará en el palco de Las Pistas el domingo a las 12.00 horas. En su lugar y representando al club se sentará Vicente García, que apuesta por un derbi de cordialidad y destaca que los dos equipos representan a la UDS pero de diferente modo. Vicente García está representando en los palcos al Salamanca tras la salida de Carlos Martín y es un 'hombre club' que desempeña numerosas funciones en el Salamanca en la actualidad.

–Parece que, de momento, hay menos tensión que la temporada pasada en los días previos al derbi€

–No tiene que haber tensión. Los dos equipos representan al mismo club pero de forma diferente. Ellos han creado un nuevo club y lo están haciendo muy bien y les doy la enhorabuena. No pudo decir otra cosa. Nosotros continuamos con el legado de la UDS de otro modo y punto. No debería haber problemas entre ambos.

–Lo importante es que el derbi no salga del terreno de juego€

–Por supuesto. No estaremos solos en Las Pistas ya que nuestra afición responderá. Creo que se venderán todas las entradas que nos faciliten y es que nuestra afición nos apoya mucho. Espero que transcurra todo durante el derbi con normalidad y que gane el que tenga que ganar. Mentiría si no dijera que quiero que gane el Salamanca. Si ganan ellos, pues se les felicita y ya está. No hay más, esto es un deporte.

–Llegan por detrás en la tabla y a siete puntos del Unionistas€

–Estos partidos son especiales. Diferentes. No importa si eres primero o último. Ahora se están haciendo las cosas bien en el club y tenemos muy buen equipo. Espero que acaben saliendo las cosas bien por el presidente, Manuel Lovato, que está haciendo un gran trabajo en el Salamanca. De todos modos, lo que de verdad importa no son estos derbis sino que se consigan los objetivos al final de la temporada y ojalá que estemos los dos equipos de la ciudad salvados.

