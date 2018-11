Miguel Ángel Sandoval: "El derbi debe ser solo deporte, que gane el mejor"

El presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, afronta el derbi con ilusión por ganar. Además, insiste en referirse al Salamanca como Salmantino y bromea apostillando que él nunca pone el artículo el delante de Unionistas (La Real Academia Española recomienda que en los equipos de fútbol en España sí se ponga el artículo).

–Llega el club que preside con la moral por las nubes€

-Sí, estamos en una buena racha y la victoria el otro día en Burgos fue muy importante ya que aunque al principio de temporada no parecía no rival directo por su presupuesto ahora la clasificación dice que sí.

–El tópico dice que no importa mucho como se llegue a un derbi€

-Sí, no importa ni la clasificación ni el estado de forma. Ahora llegamos por delante en la tabla pero queda mucha competición. Al principio por presupuesto y objetivos nosotros seríamos el equipo pequeño y ellos el grande pero a día de hoy estamos por delante aunque queden muchas jornadas.

–Habla de equipo 'pequeño' y de 'grande'€

-Sí, al principio de temporada por presupuesto el suyo es elevado y el nuestro más austero y por los objetivos que nos marcábamos unos y otros.

–Tienen un tercio de la salvación en el bolsillo con los 17 puntos que suman€

-Se están dando bien las cosas pero el balance hay que hacerlo con 38 jornadas disputadas.

–Después de los dos derbis del año pasado tendrá ganas de vencer€

-Estos partidos no me gustan ya que no deberían disputarse y eso significaría que la UDS seguiría viva. Y sí quiero ganar ya, que el año pasado la afición no pudo disfrutar de una victoria ante el Salamantino.

–Las relaciones con el equipo visitante siguen sin ser buenas€

-A estas alturas de semana, de momento, no ha pasado nada. La relación entre los cubes no hay pero sí parece que hay menos tensión que el año pasado. El derbi debe ser solo deporte, que gane el mejor, y si puede ser que seamos nosotros. Me agrada la idea de que Vicente García sea el que se siente en el palco representando al Salmantino.



