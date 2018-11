El Unionistas suma y sigue en El Plantío: se impone 0-1 al Burgos

El Unionistas sumó su séptimo choque seguido sin conocer la derrota tras imponerse al Burgos en El Plantío, tras firmar un choque de dos caras: una, primera, más defensiva y la segunda con mordiente que le llevó al tanto de Unai Hernández (minuto 65 de partido) y a sumar los tres puntos.

El Unionistas nadó y guardó la ropa en la primera mitad. Hechas las presentaciones entre el conjunto de Estévez y el de Roberto Aguirre, el Burgos decidió llevar la iniciativa y el Unionistas no se negó a ello. Se sintió cómodo en labores defensivas. Y el Burgos, que trenzó sin descanso, apenas pudo superar la barrera del equipo de Las Pistas. El único que fue capaz de meterle algo de zozobra al partido fue Madrazo, que tuvo dos ocasiones –minutos 2 y 18-; en la segunda de ellas, de hecho, llegó a superar forzado a Molina y, luego, ya no pudo rematar. Un disparo de Undabarrena desde la frontal con la izquierda a renglón seguido quedó como el tercer intento local. El Unionistas apenas si dispuso de una ocasión de gol en todo el primer tiempo. El fútbol de ataque se volcó, eso sí, desde el costado derecho (vía Javi Navas). Ribelles y Llano gozaron de dos oportunidades, no demasiado claras, en una falta lateral y un córner, respectivamente. En los últimos minutos, el empuje visitante volteó el guion. Pero no el marcador: 0-0, al descanso.

La segunda parte arrancó con otra cara para el Unionistas: más vertical y en busca de la portería de Saizar. Poco a poco el conjunto de Aguirre fue encerrando al Burgos en su campo hasta encajonarlo en su área. Avisó Diego Hernández de la segunda parte que se venía con un remate que no encontró portería a los 49 minutos de partidos. El bombardeo aéreo sirvió a modo de segundo aviso. En el tercero, como casi siempre suele hacer el Unionistas, no fue a más: De la Nava arrastró a la defensa y el centro al área le quedó en bandeja a Unai que fusiló a Saizar (min.65). Con el gol en contra, el Burgos tuvo la opción de empatar a renglón seguido: apareció Molina para tapar el error grueso de Admonio, que cedió manso hacia atrás y el Burgos tuvo su opción. Fue la penúltima de los locales. El Unionistas, por su parte, pudo matar el choque tras lanzar una contra 2 para 3 que Manjón dilapidó con todo a favor para el conjunto de Aguirre. No hubo más: el Unionistas se defendió con solvencia en los últimos minutos y firmó su séptimo partido seguido puntuando, segundo sumando los tres puntos.