El Unionistas quiere prolongar su momento dulce ante el Burgos

Nueva oportunidad para que el Unionistas siga demostrando que le está cogiendo el aire a la nueva categoría. Después de su racha de seis jornadas sin perder, incluyendo dos victorias, el equipo que entrena Roberto Aguirre visita este domingo al Burgos en un partido que parece más importante de lo que cualquiera a estar alturas, puesto que los de Fernando Estévez marcan la zona de descenso, con cuatro puntos menos que su rival de este domingo.

La única baja de los salmantinos es la de David Gallego, puesto que Pau Cendrós ya no cuenta con ficha tras su grave lesión. Aguirre se llevará a Burgos a sus veinte futbolistas disponibles, por lo que antes del choque tendrá que realizar dos descartes. Entre los convocados estará Albisua, al que el técnico ha declarado ver bien, pero que quizá es un poco pronto para que tenga minutos. Habrá que esperar.

Lo presumible es que no haya muchos cambios respecto al once que se impuso a la Ponferradina. Los que no han sufrido problemas físicos están dando empaque al equipo y los que se han ido incorporando tras lesiones como Ayoze, Llano, Unai o Piojo seguramente seguirán teniendo oportunidades. Quizá en las bandas es donde Aguirre pueda introducir alguna modificación.