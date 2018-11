El Salamanca UDS busca salir del pozo ante las promesas 'merengues'

El Salamanca UDS no puede seguir esperando para tratar de unir varios resultados positivos. Este domingo recibe al Real Madrid Castilla con el derbi frente al Unionistas en el horizonte más cercano y está obligado a no hacer más concesiones si no quiere meterse en más problemas de los que ya está.

Antonio Calderón no tendrá que devanarse los sesos a la hora de confeccionar la convocatoria ya que tiene a los dieciocho jugadores justos, incluyendo al recién llegado Víctor Mena. Las bajas son las de Sergio Molina, que tendrá que cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones, e Indiano y Martín Galván, que continúan sin recuperarse.

Habrá que ver si hay cambios en un once en el que finalmente estará Pablo Alcolea, una vez recuperado de la lesión en la rodilla que sufrió contra el Atlético de Madrid B. Hay que valorar que el guardameta ha forzado para estar disponible, ya que en caso contrario le habría tocado el 'papelón' a Chuchi, el portero del filial.

Fer Ruiz ha arrastrado algunas molestias a lo largo de la semana y habrá que esperar a ver si es de la partida. En caso contrario, parece que Calderón maneja dos opciones: o bien dar entrada a otro futbolista de ese perfil o hacer debutar ya a Víctor Mena en el lateral izquierdo, cambiar de banda a Tyson y adelantar a Iván Calero, con lo que el equipo seguramente tendría más consistencia.