Vinicius, convocado con Brasil sub20, no estará en el Helmántico

La continuidad de Solari en el Real Madrid, no hay confirmación oficial pero el club blanco ya ha iniciado la tramitación de su ficha como técnico del primer equipo, dejará a la afición del Salamanca sin la presencia del argentino en la banda del Helmántico el próximo domingo a las 17.00 horas. La revolución que se ha producido en el primer equipo blanco además del ´ascenso´ de Solari en sustitución de Lopetegui ha provocado que el brasileño Vinicius ya sea a casi todos los efectos jugador de la primera plantilla. Además, Vinicius está convocado con la selección sub 20 que se medirá a Colombia el jueves y el próximo martes en Belo Horizonte y Goiania.

El Salamanca tiene catalogado la visita del filial blanco como uno de los días grandes de la temporada. "La categoría A correspondería a los dos derbis provinciales, y a los enfrentamientos ante el Real Madrid Castilla y la Cultural Deportiva Leonesa", según describe el club del Helmántico en su página web con precios que se mueven entre los 22 euros adultos en fondo y los 32 en tribuna. No obstante, todavía no se sabe si los socios tendrán que pagar o no como Día de Ayuda al Club.

El efecto Vinicius y Solari no se producirá y podría afectar al tirón de público en el estadio Helmántico la tarde del domingo.