El derbi capitalino, el domingo 25 de noviembre a las 12.00 horas en Las Pistas

El primer derbi salmantino de la temporada entre los dos equipos de la capital en el grupo I de Segunda División B se disputará el domingo 25 de noviembre a las 12.00 horas en Las Pistas, según ha confirmado el Unionistas.

Lo que no está todavía decidido, o no lo ha hecho público el club de Las Pistas, es la información sobre las entradas. Se espera un ligero aumento de aforo con la reforma de Las Pistas que ha emprendido el Ayuntamiento en los últimos días, aunque este hecho no está asegurado por la cercanía de la cita que medirá al Unionistas y al Salamanca.

Hay que recordar que el derbi en Las Pistas entre ambos la temporada pasada en Tercera División fue también un domingo a las 12.00 horas.

