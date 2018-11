El Salamanca sucumbe ante el Atlético de Madrid B en el 93 (2-1)

Cero puntos para el Salamanca en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B (2-1). Los colchoneros estuvieron más de 30 minutos con uno menos por la doble amonestación a Aitor, pero Cristian de falta en el 93 puso la puntilla.

El Salamanca salió muy bien en el Cerro del Espino ante el Atlético B. Creando ocasiones con un hiperactivo Owusu y con Pablo González y José García muy móviles desquiciando a los canteranos del Atlético de Madrid. No obstante, todo se fue al traste en el minuto 17. Balón dividido en el área y Joaquín dispara flojo pero Alcolea no bloca bien y el esférico acaba dentro. 1-0 y error garrafal de Alcolea. El equipo de Calderón se venía bajo y se iba del partido. Un golpe moral como le sucedió en Pontevedra. De todos modos, el filial colchonero no aprovechó que el Salamanca estaba viendo las estrellas noqueado.

Tras el descanso, el panorama cambió todo. En el 57 Aitor veía una amarilla por una fuerte entrada a Owusu pero tras protestar la decisión vio la segunda y se fue a la calle. El Salamanca se fue a por el empate con superioridad numérica. A los pocos minutos, el colegiado anuló un gol por fuera de juego al Salamanca. Fer Ruiz de cabeza obligó al meta colchonero a despejar al larguero y Owusu en el rechace marcó, pero en posición invalidada.

En el 67 Calero se coló hasta la línea de fondo y puso en el corazón del área que empujó Moussa para el empate. Comenzó un asedio del Salamanca a la portería del Atlético, defendida por Valens. Con uno menos el Atlético de Madrid B se encajonó atrás pero en el añadido sacó fuerzas de flaquezas para tener varias ocasiones de gol. Una de ellas en el 93,con una falta directa en la frontal, Cristian la puso genial para que Alcolea no llegara. Golazo y derrota del Salamanca.

