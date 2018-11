Al Guijuelo se le escapa la victoria ante Las Palmas (3-1)

El CD Guijuelo salió de vacío de su visita al filial de la UD Las Palmas, pese a adelantarse en el marcador con un tempranero gol de Pallarés, y a las importantes bajas con las que afrontaba este complicado choque, que terminó resolviendo el conjunto canario tras remontar ya antes del descanso, y certificar el triunfo con un postrero gol, cuando los salmantinos buscaban la igualada con más corazón que acierto.

Los de Ángel Sánchez, que perdieron en la primera parte a Ayub por una lesión en su rodilla derecha, dispusieron de una gran ocasión para empatar en las botas del canario Manu Dimas, y minutos después los locales sentenciaron con el tercer tanto.

El conjunto visitante fue el primero avisar con un disparo desviado de Nacho en el minuto 3, tras un error del lateral Fondarella, y al minuto siguiente respondió el cuadro local con una internada de Yéremi Valerón por la izquierda cuyo disparo lo rechazó con apuros Amador. El lado derecho de la zaga del Guijuelo fue una vía de agua que explotó el conjunto isleño, y por ahí llegaría el primer tanto, aunque el primero en golpear fue el equipo de Ángel Sánchez, que sorprendió con una internada por la izquierda de Carmona. Su centro lo cabeceó el canario Manu Dimas, rechazó en corto el guardameta Josep, y Pallarés remató desde cerca a puerta vacía. En el minuto 22, una pérdida en el centro del campo de Kirian la aprovechó el examarillo Manu Dimas para irse en perpendicular hacia el área rival, pero su disparo se marchó desviado.

Las Palmas Atlético tenía el control del balón, llegaba con relativa facilidad y sobre todo por su flanco izquierdo, que la zaga visitante no supo cerrar. Por ahí entró Yéremi Valerón en el minuto 25 para disparar con fuerza, y el rechace en corto de Amador lo aprovechó el delantero centro Robert para adelantarse a Ayala y anotar el empate. No fue la única mala noticia para el Guijuelo en esta fase del choque. Ayub hizo una entrada a Robert en el centro del campo y su rodilla derecha cedió. Además de llevarse la tarjeta amarilla, el interior visitante inmediatamente pidió el cambio y tuvo que ser sacado del campo ayudado por una silla con ruedas. Los isleños siguieron atacando con peligro, y en el minuto 35 Robert disparó al lateral de la red, hasta que en el minuto 42 el propio ariete toledano recibió un pase perfecto de Kirian, le ganó la posición a Ayala dentro del área y definió de fuerte volea por alto (2-1).

En el segundo periodo reaccionó el Guijuelo, dio un paso adelante, alimentó las dudas en los locales, pero ello no fue suficiente. Las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, Pallarés lo intentó con un cabezazo por encima del travesaño, así como Javi Borrego de volea, pero la más clara la tuvo Manu Dimas en el minuto 81, al aprovechar un mal despeje hacia atrás de Fortes, pero el delantero canario no logró superar a Josep desde cerca, en lo que pudo ser el empate. A un minuto del tiempo reglamentario, un córner sacado desde la izquierda fue despejado por Amador hacia el lateral contrario del área, por donde apareció Gopar para enganchar la pelota de forma magistral y colarla en la portería canaria, sentenciando la victoria del equipo local, que no ganaba en casa desde mediados de septiembre, y que solo había anotado cinco tantos desde que comenzó la temporada, pero contra el Guijuelo, este domingo, fue capaz de firmar tres.

El Colegio de Médicos alerta: "Lo peor para la sanidad en Salamanca está por llegar"

El implante más 'íntimo' de Sacyl

La Policía Nacional salmantina aplica la única herramienta en el mundo para descubrir denuncias falsas