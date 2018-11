El Unionistas se reta a derribar un `imposible'

Roberto Aguirre paseaba sumergido en sus pensamientos sobre el choque de este domingo en Las Pistas a las 12:00 horas antes de darles voz: "Queremos ganar". Esa es la consigna. No hay pero que valga y que les saque del camino trazado: "El dato de que aún estén invictos no nos preocupa. De hecho, cuanto más tiempo pasa desde que un equipo no pierde, más cerca está de caer...", dejó como análisis trascedente el técnico asturiano. La empresa que tiene el Unionistas es complicada pero no la considera imposible; de hecho, el premio es dar un salto en la tabla. Coger aire con respecto a los puestos de descenso, e incluso con el playout, puesto 16 de la tabla, al que solo aventaja en un punto.

El conjunto de Aguirre también está inmerso en una racha sin derrotas que ya se extiende por cinco partidos. Al triunfo de Navalcarnero que dio por cerrado el bache de arranque de la temporada, tres derrotas seguidas, le han venido cuatro encuentros consecutivos empatando. Aquí el técnico de Las Pistas sí pone peros: "No es perder, pero tampoco es ganar...". Para tratar de conseguir el triunfo ante la SD Ponferradina, el Unionistas apenas si variará su hoja de ruta de las pasadas jornadas. La duda de Manjón es la única que planea sobre Las Pistas. El resto del conjunto es el sabido de memoria. Y que tratarán de conseguir un triunfo como local dos meses y 17 días después —desde la jornada 1, 25 de agosto, frente al Pontevedra, el conjunto de Aguirre no ha vuelto a sumar los tres puntos como local—. Bien es cierto, que pese a resistirse el triunfo, el conjunto de Las Pistas no está hincando la rodilla; de hecho solo ha caído una sola en casa, ante la Cultural Leonesa. Frente al Atlético, el Valladolid y el Celta —todos ellos ´B´— firmaron tablas.

La SD Ponferradina, líder del Grupo I de la Segunda B, no solo llega a Las Pistas con el bagaje de no haber perdido un solo partido; sino que además ofrece otras datos a tener en cuenta: es el conjunto que menos goles ha encajado en lo que va de liga, solo cinco: aunque tres de estos tantos los ha encajado en las dos últimas jornadas, uno le hizo a Gazzaniga el Atlético de Madrid B y dos le encajó el Real Madrid Castilla; hasta estos dos choques, bien es cierto, que la defensa de la Ponferradina sumaba 460 minutos sin encajar un tanto, y se distancia, en la faceta ofensiva, en diez goles del Unionistas: los 16 goles bercianos frente a los 6 charros.