El Guijuelo buscará un triunfo lejos del Municipal

El Guijuelo vuelve a tierras canarias seis años después del último viaje. Entonces fue para disputar el último encuentro de liga en la temporada 2012-13 ante el CD Marino. El conjunto salmantino terminó aquella campaña en el puesto decimoquinto con 45 puntos. En esta ocasión, la situación es totalmente diferente: 19 puntos y sexto clasificado a tan solo un punto de los puestos de playoff. Eso sí, con una asignatura pendiente en esta temporada, puntuar lejos del Municipal. El Guijuelo solo ha conseguido puntuar en una ocasión como visitante, fue en la jornada cinco ante el Salamanca UDS, cuando consiguió ganar a los blanquinegros por 2-3 en el Helmántico. El equipo de Ángel Sánchez es el cuarto peor visitante y busca en la isla de Gran Canarias cambiar esta dinámica negativa. Es un cambio sorprendente el que da el equipo cuando juega ante su gente, donde no ha perdido aún y tan solo ha empatado un encuentro ante el Coruxo.

El técnico bejarano no va en la mejor situación posible en lo que a bajas se refiere. Jonathan Martín, Jesús Muñoz, Razvan, Manu Fuster y James Davis no podrán estar sobre el terreno de juego del Anexo al Estadio Gran Canaria por diferentes lesiones. Por lo que se ha visto obligado a completar la convocatoria con dos jugadores del filial como son Jonathan Simón y Fran Sánchez, que posiblemente tengan la oportunidad alguno de disputar minutos en Segunda División B, ya que solo estarán en el banquillo tres futbolistas del primer equipo incluido el portero suplente.

Por su parte Las Palmas Atlético llega situado en la zona media de la tabla con quince puntos. El filial canario es uno de los equipos que menos goles anota con tan solo 5 en once jornadas, pero también uno de los más fiables en defensa con 7 goles encajados.

Será un duelo que posiblemente se decida en pequeños detalles donde los chacineros buscarán estar más acertados para de una vez por todas puntuar de nuevo lejos del Municipal.