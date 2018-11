El Unionistas vuelve de Fuenlabrada con otro punto (1-1)

Saltar al campo del Fernando Torres de Fuenlabrada es como hacerlo al matadero. Los que van a perder te saludan. Esa es la percepción que tienen los equipos visitantes cuando visitan a un Fuenlabrada que está diseñado para soñar con la Segunda División. Sí, el Fuenlabrada es un equipazo y jugar en su campo es un martirio. Que se lo digan al Salamanca, que se llevó una manita en el jornada inaugural.

Pese a que la predisposición en el Fernando Torres es perder, el Unionistas de Roberto Aguirre salió sin complejos, sin miedo, sin vergüenza y sin nada que perder. Los salmantinos comenzaron a intentar pelear el balón en la medular y el Fuenlabrada no podía crear con facilidad y tenía ganas de marcha. En el minuto 11 un balón aéreo Ribelles, el de siempre, metió de cabeza. El Unionistas robaba el arma al matarife y le propinaba un golpe en el costado que dejaba al verdugo de Fuenlabrada tendido en el suelo. Tras el gol, el Fuenlabrada se puso en pie, se frotó los ojos y se miró el costado y la mancha de sangre del cuchillazo de Ribelles. Los locales comenzaron a buscar la portería de Carlos Molina con más intensidad aunque sin suerte. El Unionistas se defendía bien, una de las máximas de este equipo de Roberto Aguirre, y los madrileños no eran capaces de meter miedo a un crecido Unionistas que miraba al marcador y no se lo creía. Evidentemente, los salmantinos no estaban tampoco para arrinconar al Fuenlabrada en su área pero es que tampoco lo necesitaba.

Eso sí, el minuto 31 una jugada de rechaces en el área le cae el balón al atacante Cedric y con escorzo en el remate metió el empate. No era muy superior el Fuenlabrada pero es que en este tipo de equipos con guiñar un ojo te ponen el problemas. Hasta el descanso los de Aguirre agarraban al Fuenlabrada e intentaban correr a la contra o esperar un balón medido de Góngora para sacar petróleo. Resultado justo, o incluso no había merecido tanto el Fuenlabrada.

La segunda mitad comenzó con un descaro del Unionistas en el Fernando Torres que ya no sorprendía a los aficionados que ayer se dieron cita en el feudo del Fuenlabrada. Los de Aguirre tuvieron opciones en ataque en el inicio de la segunda mitad y en especial por la banda de Javi Navas que puso varios balones medidos al área. Uno de ellos no lo aprovechó Jorge Hernández en el segundo palo que no pudo finalizar con éxito. Eso sí, el Fuenlabrada tenía el balón, empujaba pero tampoco creaba excesivo peligro salvo en ocasiones puntuales. En una de ellas Hugo Fraile, también en el segundo palo, lanzó un misil que Molina salvó con los pies al más puro estilo de balonmano.

