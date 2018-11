El Guijuelo pone al Pontevedra contra las cuerdas en el Municipal (3-0)

La niebla y el frío vino a lanzar la versión más eficaz y aplastante del CD Guijuelo. Que, además, sirvió para espantar cualquier fantasma. Fin a tres jornadas sin ganar con total autoridad. La primera mitad, eso sí, apenas si tuvo argumentos. Si acaso dos aproximaciones al área. Una por bando. Eso vino con la media hora de partido ya cumplida. Antes de eso, lo primero que se vino fue la lesión de James Davis.

El extremo quedó KO en un cuarto de hora de partido. Carmona vino a sustituirle. Al sino del partido le vino a dar lo mismo. Uno por otro. El choque estaba secuestrado ya por las imprecisiones. Nada claro. En mitad de la neblina –que ya se había bajado sobre el Municipal– vino Ayub a ponerle el toque de distinción. El Pontevedra, sin saber ni cómo ni por qué se vio contra las cuerdas.

El marroquí se hizo hueco y se vio solo en la frontal del área pequeña para fusilar. Quiso asegurar de disparo cruzado. Y ahí murió la única ocasión local de la primera mitad. La del Pontevedra vino, casi, a renglón seguido. El centro lateral de Álex, con toda la intención, no fue capaz de rematarlo Arruabarrena.

El arranque de la segunda parte pareció una cosa, pero lo que se vendría sería otra radicalmente opuesta. El Pontevedra, a través de Pedro Vázquez, encerró al CD Guijuelo en su frontal. Parecía que sin salida ni escapatoria. Así fue durante el primer cuarto de hora. Una falta lanzada desde la frontal por Álex González y repelida por la amplia barrera chacinera despertó con toda la fuerza al conjunto de Ángel Sánchez. El pelotazo repetido como la bofetada que cambió el partido al cien por cien. En la siguiente acción Fuster ganó la línea de fondo, se puso a gambetear y no hubo nadie que fuera capaz de frenarle. Solo, mano a mano con Edu, el penalti emergió como única vía para frenar al jugador valenciano. Luque no falló y puso por delante a los chacineros. Y más. Destapó a un Guijuelo dominador hasta entonces no visto.

Luque trenzando y las bandas en ebullición. Por esa vía Carmona forzó un córner que acabó en el tanto a bocajarro de Pallarés. El portero rendido a sus pies en el momento del remate. El CD Guijuelo hizo más sangre. Luque enganchó un zapatazo desde tres cuartos que acabó estampándose contra el larguero con Edu volando de manera estéril, y con el Pontevedra ya rendido. El doblete se presentía y un penalti sobre la mismas bocina de Campillo se lo dio. No dio tiempo para más: tres goles, y tres puntos para acabar con la racha de tres choques sin ganar.

