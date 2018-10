El Salamanca ya podrá fichar al lateral izquierdo tras el desbloqueo del caso Pumar

El Salamanca ya podrá hacer un fichaje por la lesión de larga duración de Pumar. El jugador firmará en breve su baja y el club tendrá una ficha libre para poder hacer una incorporación. Hasta ahora se estaba negociando la renovación por una temporada más con el jugador pero no ha habido acuerdo aunque sí ha accedido el futbolista a firmar su baja para que el club pueda fichar. Las pretensiones económicas del club y el jugador no cuadraban y Pumar no aceptó la oferta de renovación.

Con Vivi también se ofrecerá una oferta de renovación de un año más tras su grave lesión y el club espera no tener tantos problemas para que se produzca la ampliación de contrato.