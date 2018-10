El Salamanca UDS no acaba de arrancar y cae en Pontevedra (2-0)

El Salamanca comenzó bien el encuentro en Pasarón ante el Pontevedra. En los primeros minutos tuvo una doble ocasión con Calero que llegó a la línea de fondo y en el pase de la muerte no lo aprovecharon ni Manu Molina ni Héctor. Tenía el balón el Salamanca pero con el paso de los minutos el Pontevedra se fue metiendo en el partido. Los gallegos se pusieron por delante en el minuto 17. Se adelantó el conjunto gallego tras un fallo garrafal de Alcolea. El disparo desde la frontal no llevaba ningún peligro ni el balón hizo ningún extraño pero acabó dentro. Golpe en el marcador y en lo anímico. Después llegó la puntilla con el tanto de Arruabarrena en el 24 que aprovechó un pase de Álex González para no fallar en el área pequeña. El Salamanca besaba la lona e intentaba levantarse apoyándose en las cuerdas. Un pase de Pablo González a Fer Ruiz, que se quedó solo ante el meta Sousa, pero no pudo aprovechar la clara ocasión.

Antes del descanso, el Salamanca tiró de orgullo y tuvo varias llegadas pero sin demasiado peligro. En la reanudación el Pontevedra con el viento a favor del resultado se fue atrás y cedió el protagonismo al Salamanca que no fue capaz ni de inquietar a los gallegos. Mejoró el conjunto de Calderón en la segunda mitad pero con una posesión estéril que chocaba y chocaba con el muro defensivo del Pontevedra. El Salamanca se mete todavía más en el pozo del descenso y no mejora.