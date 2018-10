El Guijuelo busca "mojar" a domicilio en el campo del colista

Puntuar como visitante es la asignatura que más le está costando al Guijuelo en este arranque liguero. Tan solo ha conseguido tres puntos en los cuatro partidos disputados lejos del Municipal. Fue la victoria conseguida en el Helmántico por 2-3 ante el Salamanca. Los chacineros no han sido capaz de puntuar en las otras tres visitas esta temporada ante el Celta B, Ponferradina y San Sebastián de los Reyes.

Esta domingo toca de nuevo viajar, en esta ocasión al campo del colista, el Rápido de Bouzas. Los gallegos llegan llenos de moral tras conseguir su primera victoria esta campaña haciendo bueno el único gol anotado en los nueve encuentros jugados.

Ángel Sánchez no podrá contar para este partido con Jesús Muñoz que será baja debido a una rotura fibrilar en el músculo poplíteo posterior que se produjo en el encuentro frente al Deportivo Fabril. Tampoco viajará Jonathan Martín que se ha caído de la convocatoria a última hora debido a unas molestias que tuvo en el entrenamiento de ayer, por lo que no viaja a tierras gallegas. El que ya se sabía que no podría disputar minutos en el Baltasar Pujales era Carlos Rubén, que vio la quinta amarilla en el encuentro del pasado domingo frente al Coruxo. Serán tres bajas sensibles para el técnico bejarano, ya que son jugadores experimentados y que han contado para el entrenador en prácticamente todos los choques.