Calderón: "Lo hemos intentado, pero no ha podido ser"

Antonio Calderón, el nuevo entrenador del Salamanca UDS ha quitado hierro a la derrota de este domingo ante el Rápido de Bouzas "al equipo ahora lo que menos le hace falta es que le castiguemos. Ha sido un partido entre dos equipos muy necesitados. El Rápido ha venido a hacer su partido. A nosotros nos ha faltado algo de contundencia cuando no teníamos el balón y se ha originado que ellos se adelantaran".

"No hemos tenido la capacidad de generar demasiadas ocasiones y las que hemos tenido no las hemos marcado. Se trata de seguir trabajando y tampoco hay que hacer mucha sangre", ha apuntado Calderón. El nuevo entrenador del Salamanca UDS añade que "el equipo lo ha dado todo, pero nos han faltado en algún momento algo de ideas. La situación al final, quieras o no, pesa un poco".

Además, añade que la lesión de Vivi en los primeros minutos del partido "ha trastocado un poquito" al equipo y tamboén "ese gol al final del descanso, que también nos ha hecho mella a nivel anímico y lo hemos intentado, pero no ha podido ser".

