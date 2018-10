El Unionistas visita a un equipo revelación

Una salida complicada. Eso es lo que tiene el Unionistas este domingo a las 12.00 horas en Boadilla del Monte ante el Internacional de Madrid. Los madrileños son también un equipo recién ascendido pero han comenzado la competición con muy buen pie. Se encuentran séptimos con 13 puntos, a solo dos de los puestos de playoff de ascenso a Segunda. En esta categoría los partidos fuera de casa tienen una dificultad extrema y conseguir algo positivo lejos de casa se convierte en una opción muy complicado. No obstante, el Unionistas quiere aferrarse al buen resultado que consiguieron en su último viaje a Navalcarnero cuando un solitario gol de Diego Hernández dio los tres primeros puntos en la historia de Unionistas en Segunda División B lejos de Las Pistas.

Los de Aguirre llegan con la dinámica positiva de sumar dos jornadas consecutivas consiguiendo puntos (una victoria en Navalcarnero y un empate en Las Pistas la pasada jornada ante el Valladolid B). Antes de que comenzara la temporada esta visita a Boadilla del Monte se hubiera apuntado en el calendario como desplazamiento propicio para conseguir puntos pero el buen arranque del Internacional, siendo uno de los equipos revelación en este inicio liguero del grupo I de Segunda División, han cambiado el panorama y las perspectivas.

El Unionistas llega con muchas bajas. Aguirre no podrá contar con Gallego, Guille Andrés, Diego Hernández y Piojo. Quintana entró en la convocatoria, aunque no estará al cien por cien, mientras que Ribelles y Ayoze podrán ser de la partida si el técnico asturiano lo estima así oportuno. En el caso del central aunque está ya con el grupo con normalidad le falta la famosa alta competitiva. No es muy probable que salga de inicio.

"Vienen de empatar contra el Madrid Castilla y además en su último partido en casa les metieron cinco al Atlético de Madrid. Es un indicador de lo que puede hacer este equipo en su campo. Ahora bien, nosotros vamos sabiendo muy bien lo que tenemos que hacer. Queremos mantener esta línea positiva de resultados y queremos mantener registros como los del último partido, que son muy buenos a nivel de todo lo que se consiguió en contenido en el partido", describió Aguirre.

El Unionistas no estará solo y más de 200 seguidores estarán con el equipo en Boadilla. El horario matinal y la cercanía de la Comunidad de Madrid están propiciando un gran desplazamiento de fieles del Unionistas a los partidos que juega su equipo en Madrid.

