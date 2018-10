El Salamanca UDS de Antonio Calderón debuta en el Helmántico ante el Rápido de Bouzas

Ganar, ganar y volver a ganar. Esto es lo que tiene que hacer el Salamanca este domingo a las 17.00 horas. Y es que las crisis deportivas e institucionales se solucionan solo de un modo y ese es venciendo en el campo. El Salamanca recibe en el estadio Helmántico al Rápido de Bouzas, colista y el peor equipo del grupo I de Segunda División B. Los gallegos llegan con un solo punto, todavía no han marcado y la situación le ha costado el puesto a su técnico.

Jorge Otero, canterano y exjugador del Celta, cierra su segunda etapa como entrenador del Rápido de Bouzas de forma prematura. El técnico nigranés sólo ha podido dirigir al cuadro boucense en las ocho primeras jornadas de liga y ya no sentará en el banquillo del Helmántico para enfrentarse al Salmantino. El Rápido de Bouzas adelantó, a través de su cuenta de Twitter, que Míchel Alonso se hará cargo del equipo en su encuentro en tierras salmantinas.

No obstante, pese a que el conjunto gallego llegue con todo en contra al Helmántico nadie quiere relajación en el Salamanca. "Si analizamos los resultados del Bouzas casi todos han sido con la mínima, es un equipo al que no le hacen muchos goles. Está teniendo problemas para encontrar puerta. Es un equipo muy nuevo. El año pasado ha cambiado casi el 80% de la plantilla más el entrenador y es lógico que le esté costando un poquito al principio, pero tiene buenos futbolistas", describió esta semana al conjunto gallego el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón.

Calderón, además de las bajas de Pumar e Indiano, no podrá contar con Martín Galván y Antonis, mientras que recupera a Antonio Amaro. Esta situación de la enfermería no debería cambiar mucho el dibujo ni el once con respecto a Coruxo. Sotres apunta a la titularidad bajo palos, con Armando y Toño Vázquez de centrales y Calero por la derecha y Tyson por la izquierda. Calderón destacó que el mexicano se adaptó bien en Vigo en esa posición aunque no es la más natural para su fútbol. Eso sí Calderón, aunque reconoció que el club está trabajando en ello, dejó caer la urgencia que tiene la plantilla de la llegada de un lateral izquierdo en sustitución del lesionado de larga duración Pumar.

En la medular, apunta un doble pivote con Vivi y Sergio Molina, con Pablo González y Owusu por los costados. En ataque podría entrar Junior, con el que el técnico tuvo ayer una larga charla, de enganche con un Héctor Gómez que haría de nueve. Manu Molina y Fer Ruiz también tienen opciones de ser titulares. Serán las incógnitas que tendrá el once de Calderón que sabe que su primer partido en Coruxo será muy diferente al del Helmántico tanto por las dimensiones del terreno de juego, el rival como el hecho de que la afición tiene hambre de alegrías y buen fútbol en su estadio.

