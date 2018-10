El Guijuelo juega en su fortaleza

El Guijuelo en el Municipal tiene números de líder del grupo I de Segunda División B. Ha ganado los cuatro partidos que disputado como local hasta ahora. Son 12 puntos más la victoria en el estadio Helmántico ante el Salamanca (2-3) que le llevan a estar peleando por los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Esta es la línea que quiere el entrenador bejarano del Guijuelo, Ángel Sánchez, el mismo que esta semana ha dejado claro que quieren que se escapen el menor porcentaje de puntos posible de su feudo. Este domingo a las 18.00 horas ante el Coruxo tienen una nueva oportunidad de seguir en esta línea tan positiva de resultados.

El conjunto gallego llega con nueve puntos cerca de la zona baja de la tabla. Los de O Vao vienen de conseguir un empate ante el Salamanca de Antonio Calderón la semana pasada donde los salmantinos fueron superiores en muchas fases del encuentro pero no pudieron llevarse la victoria de su visita a Vigo.

Ángel Sánchez no podrá contar con Felipe y será Amador Zarco el que ocupe su lugar bajo palos. Ayala es duda y Jesús no podrá ser de la partida. El técnico verde deberá improvisar una pareja de centrales de emergencia buscando un compañero en el eje de la defensa para Jonathan Martín. Juanra podría ser una de las de las soluciones ya que si Ayala no llega podría retrasar su posición habitual de pivote defensivo a central.

Sánchez esta semana hablaba de que el Coruxo es un equipo "muy ordenado en fase defensiva y en ataque tiene jugadores muy interesantes como Mateo, Antón y Silva. El Coruxo en sus cuatro salidas se ha mostrado hasta la fecha como un rival imprevisible. Sus dos primeras salidas a Madrid, Navalcarnero e Internacional, se saldaron con ambos empates 1-1. Después cayó en Fuenlabrada 2-0, mientras que en su último desplazamientos consiguió una victoria por la mínima en El Plantío ante el Burgos (0-1). Uno de los datos que llama poderosamente la atención del conjunto gallego es que solo ha marcado cinco goles en lo que va de Liga registro que solo iguala o empeoran cuatro equipos. Burgos y Unionistas que solo suman cuatro tantos a favor, el Rápido de Bouzas no ha marcado todavía mientras que Las Palmas también suma cinco goles en el casillero de a favor al igual que los de Vigo.

Se espera un partido con el dominio del balón del Guijuelo, que está demostrando en este inicio de Liga que por momentos mueve el balón con facilidad y crea ocasiones de peligro mientras que en la faceta defensiva sobre el verde del Municipal se ha mostrado muy expeditivo y resolutivo. Solo ha recibido un gol en sus cuatro encuentros como local y fue el Unión Adarve que marcó cuando ya quedaban escasos segundos para finalizar el encuentro.

El Guijuelo y el Coruxo se han visto las caras hasta en 12 ocasiones en la división de bronce del fútbol español. La mitad de ellas han sido en el Municipal de Guijuelo y el Coruxo aún no ha ganado en el fortín chacinero. 4 victorias y dos empates es el balance de los choques entre ambos conjuntos en tierras salmantinas. Los chacineros buscarán seguir con esta dinámica positiva en los duelos ante el Coruxo.

