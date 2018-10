¡Vaya semanita en el Salamanca !

Vaya semanita. Los últimos siete días del Salamanca han sido de órdago. Un incendio institucional en toda regla aunque ahora con el cambio de presidente y la buena imagen del equipo en Coruxo parece que la tempestad va dejando paso a la ´calma´, aunque nunca se sabe en este club.

Martes 9 de octubre

Se va Movilla y prende la mecha

El director general del club, José María Movilla, anuncia su dimisión y carga contra Carlos Martín por su gestión y desliza algún desencuentro con la propiedad, Manuel Lovato. Movilla se va afirmando que "el motivo de mi despedida es que no puedo trabajar con personas que imponen jugadores o entrenadores que no tienen nivel para esta categoría", además de hablar de trabas diarias desde dentro de la entidad para hacer su trabajo. Ese mismo día se reúne con plantilla, peñas y cantera y los tres estamentos se levantan en armas contra el presidente.

Miércoles 10 de octubre

El contraataque de Martín no funciona

Se trata de la jornada de respuesta de Carlos Martín. Tras una esperpéntica jornada de ruedas de prensa y reuniones con las peñas anuladas Martín emite un comunicado cargando contra Movilla con el apoyo de Manuel Lovato. No obstante, la respuesta del presidente no aplaca las iras de todos los estamentos del club.

Jueves 11 de octubre

Por fin una buena noticia: llega Calderón

Primera buena noticia en unos días. Llega Antonio Calderón, el entrenador que quería fichar Movilla pero que Carlos no firmó según el exdirector general. Martín dice que nadie le había dicho nada y que por eso no formalizó su contrato. Para poder fichar a Calderón hubo que cerrar el acuerdo de conciliación con Campos, que no llegó hasta el jueves, minutos antes de firmar al Calderón y no el miércoles como indicaba el comunicado de Martín. Es Víctor Iglesias, representante de Manuel Lovato en Salamanca, el que presenta al nuevo técnico y no Carlos Martín.

Viernes 12 de octubre

Pintadas pidiendo la llegada de Lovato

El Helmántico amanece con pintadas en contra de Carlos Martín y pidiendo la llegada de Manuel Lovato. En las paredes exteriores de la zona de vestuarios del estadio Helmántico aparecen pintadas con mensajes contra Carlos Martín y en favor de la propiedad. Así, se puede leer: "Carlos dimisión, queremos el SAD" o "Lovato coge el mando"..

Sábado 13 de octubre

Dimisión nocturna de Martín y llega Lovato

El equipo viaja a Vigo para enfrentarse el domingo al Coruxo. La noche del sábado al domingo Carlos Martín no aguanta más y anuncia su dimisión para dejar paso a la llegada de Manuel Lovato a la presidencia del Salamanca. La plantilla y el cuerpo técnico recibe la noticia en el hotel en Vigo a menos de 12 horas de medirse al Coruxo en O Vao.

Domingo 14 de octubre

Empate en Coruxo y Lovato toma la palabra

El equipo, dirigido ya por Antonio Calderón, cosecha un empate en O Vao ante el Coruxo (1-1) pero ofrece una buena imagen. Manuel Lovato explica en LA GACETA que llega a la presidencia de forma temporal para estabilizar la situación y terminar de convertir el club en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El empresario mexicano admite que su intención no es estar mucho tiempo en la presidencia y que cuando esté todo más calmado asumirá la presidencia un salmantino ya que él no puede gestionar el club desde la distancia durante mucho tiempo.