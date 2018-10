El Unionistas suma un punto en Las Pistas (1-1)

El Unionistas enlazó por primera vez en la temporada dos choques seguidos sumando puntos: a la victoria en Navalcarnero añadió un punto más en su casillero tras empatar (1-1) con el Valladolid B.

No pudo arrancar peor el partido para el Unionistas: cuando trataba de afianzar ese esquema bifurcado en el que Ribelles se incrustaba entre Admonio y Cendrós cuando le tocaba defender y en ataque se sumaba a Llano en la hora de creación, se encontró con un zurdazo inapelable de Corral. Desde la misma frontal superó a Molina. Habían pasado once minutos de juego. El Unionistas trató de tomar la manija del partido y, lo cierto, es que se asomó a la portería de Samu. Cada vez más y mejor. En el minuto 21, Ribelles avisó desde la frontal tras empalmar de primeras un balón repelido desde el propio área vallisoletana. Tres minutos después, De la Nava devolvió las tablas al marcador con un cabezazo inapelable. El giro de cabeza perfecto tras el centro medido de Góngora desde el costado izquierdo. Con el viento del gol a favor el Unionistas buscó más: Jorge Hernández perdonó en el minuto 28 el segundo tanto, tras haber sacado petróleo Diego Hernández en una pelea aérea en el área pequeña. El extremo de Las Pistas marró en el control y su disparo, ya forzado, lo atajó sin mayores problemas Samu.

El Valladolid B trataba de cortar el fragor ofensivo? pero fue el conjunto charro el que acabó con sus minutos más potentes de la primera mitad en un minuto fatídico (38), Diego Hernández cayó lesionado –su lugar lo ocupó Manjón- y Jorge Hernández perdonó en el área lo que parecía el segundo gol: condujo en exceso y se cerró cualquier posibilidad de remate. A la primera parte se le fundieron los plomos en ese segundo exacto. Y no se jugó más.

La segunda parte arrancó con una marcha menos, dos si se comparan con los mejores momentos del Unionistas. En los primeros 15 minutos de la segunda mitad quedó como pobre bagaje un disparo por encima del travesaño de De la Nava tras recuperar bien, y asistir mejor, Javi Navas. Superado el minuto 60 de juego el Valladolid B dio un paso adelante y fue Quique el que se plantó en la frontal tras driblar con habilidad, cuando armaba el disparo Cendrós cortó contundente. El Unionistas no daba dos toques seguidos y perdía el balón. La entrada de Juanmi con 20 minutos por delante tampoco le cambio el panorama al equipo charro. La única que vía que encontraba para tratar de crear algo de peligro era lanzar a través del balonazo a Manjón contra la pareja de centrales. Ni cuando De la Nava prolongó a 12 minutos para el final y le plantó solo ante Samu logró disparar entre los tres palos. Tapó bien, eso es cierto, el meta pucelano. A renglón seguido se sacó un disparo a la media vuelta que tampoco logró acabar entre los tres palos. El Valladolid B le devolvió el doble intento local y puso contra las cuerdas al Unionistas tras un fallo de concentración de Admonio: Jardel no enganchó la chilena que intentaba y Javi Pérez pegó un marronazo con el balón muerto en la frontal. Desaprovechadas las ocasiones, no hubo más, y el Unionistas sumó su octavo punto del curso.