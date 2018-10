El Guijuelo, en busca de su quinto triunfo seguido

El Guijuelo lleva el inicio de liga soñado por todos los fieles del club. 15 de 21 puntos posibles en este arranque y los de Ángel Sánchez buscarán en San Sebastián de los Reyes seguir con la dinámica positiva con la que llegan a la jornada 8 del campeonato. Cuatro son las victorias consecutivas que llevan los chacineros, tres de ellas en el Municipal. Si se puede poner un pero al Guijuelo son las dos derrotas fuera de casa ante el Celta B y la Ponferradina. Aunque cualquier aficionado hubiese firmado la situación actual del conjunto dirigido por el bejarano.

El Guijuelo viaja hoy a la comunidad madrileña en busca de un triunfo que le permita continuar una semana más en los puestos de playoff a Segunda División No será un partido fácil, ya que se enfrenta ante un San Sebastián que está haciendo las cosas bien y se encuentra en la cuarta posición a un punto del club chacinero. 4 victorias en su haber, con dos empates y tan solo una derrota cosechada frente al líder del grupo, la SD Ponferradina. Tras ganar 2-0 al Burgos y 0-3 al Salamanca UDS la pasada jornada llegan al choque con la moral por las nubes y quieren demostrar ante su público el trabajo realizado en estos primeros meses del campeonato.

La suerte también acompaña al Guijuelo en este inicio, no han tenido numerosas bajas, pero para este choque Ángel Sánchez no podrá contar con Jesús Muñoz, que se tuvo que retirar del encuentro contra el Deportivo Fabril y presenta una rotura fibrilar en el músculo popliteo posterior y no podrá ser de la partida.

No se esperan muchas novedades en el once titular del técnico bejarano, excepto Ayala que formará de nuevo pareja de centrales con Jonathan tras recuperarse de sus molestias.

San Sebastián de los Reyes. En el conjunto madrileño todos los jugadores disponibles están citados en el Campo de fútbol Matapiñonera. Las bajas confirmadas son las de Lluch por lesión y Nico Kata, que se encuentra con la selección de Guinea Ecuatorial disputando la fase de clasificación para la próxima Copa de África. El San Sebastián de los Reyes no conoce aún la derrota como local y a conseguido doblegar al Burgos y empatar ante el Fuenlabrada y frente al Internacional de Madrid, aunque más tarde consiguió los tres puntos por alineación indebida del rival.