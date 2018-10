Carlos Martín presenta su dimisión y Manuel Lovato asumirá la presidencia del Salamanca

A última hora de este sábado, Carlos Martín presentaba su dimisión como presidente del Salamanca CF UDS después de seis temporadas en las que el club ha retornado a la Segunda División B tras tres ascensos consecutivos y, además, durante su mandato, se han recuperado los símbolos y el patrimonio de la Unión Deportiva Salamanca y se ha procedido a la reapertura del Estadio Helmántico. El directivo ha escrito una carta pública para despedirse de toda la afición y ahora será el propio Manuel Lovato quien asumirá la presidencia del club.

A toda la Afición:

Todo en esta vida tiene un principio y un final. Y mi final como Presidente del Salamanca ha llegado.

Ha llegado el momento de dar un paso a un lado y dejar que otros lleven el timón del barco. Creo que es honesto por mi

parte y sobre todo, lo mejor para el Salamanca. Desde que inicié este camino sólo me ha guiado una máxima, recuperar

a la Unión Deportiva Salamanca. Siempre he defendido que el Club está por encima de todo y de todos.

Me voy con la conciencia tranquila y con la cabeza muy alta, de haber hecho todo lo posible por el Salamanca y de

haber conseguido todos los objetivos que me marque cuando inicié este camino.

Han sido 6 temporadas llenas de trabajo, compromiso, y lucha. Todo empezó en octubre de 2013.

He luchado contra todo, y he trabajado sin descanso hasta ver como el filial de la UDS recuperaba todo lo perdido.

Estoy seguro de haber cometido errores, pero las decisiones que he tomado en cada momento, han sido siempre en

beneficio del club.

Estas tres últimas temporadas, con los tres ascensos, la apertura del Helmántico, el escudo, el himno, y ver como al

último partido de play off de ascenso a 2ªB estaban más de ocho mil gargantas en el Helmántico, todos esos recuerdos

me los llevaré para siempre.

Mucho trabajo de mucha gente que me es imposible nombrar a todos, y a todos gracias.

Quiero agradecer a Manuel Lovato por el apoyo a este proyecto y, muy especialmente, su enorme humanidad, su

tenacidad en momentos difíciles y esas larguísimas conversaciones de madrugada, sobre tantas y tantas cosas, y que no

sólo eran de fútbol. Me has enseñado muchas cosas que siempre me llevaré conmigo. Gracias de todo corazón,

Manuel.

Gracias a mi familia, que sin ellos habría sido imposible llegar hasta aquí, a mi esposa, y a mis hijos que tanto les he

quitado en estos duros años, y espero recuperar pronto el tiempo perdido.

No me voy por la puerta de atrás, y sí con la cabeza muy alta. Lamento enormemente lo sucedido en los últimos días,

pero ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos.

No quiero dejar de agradecer muy especialmente a todas esas personas que me han apoyado en estos momentos tan

difíciles.

Yo, Carlos Martin, he presentado mi dimisión como Presidente del Salamanca CF UDS

Le deseo al club los mayores éxitos y siempre lo tendré en mi corazón.

Hala Unión

Carlos Martin