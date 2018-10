Antonio Calderón: 'Veo al equipo capaz'

El Salamanca UDS se enfrenta este domingo a las 12:00 horas al Coruxo en el estadio O Vao en mitad del terremoto institucional, tras la renuncia de Movilla y el cruce de acusaciones con la presidencia.

La 'era Calderón' arranca en partido oficial con el tiempo justo, con apenas tres entrenamientos. El Coruxo como prueba real del cambio de timón dado.

–En mitad del seísmo, con réplicas, extradeportivo... se cuela la jornada 8.

–Desde que he llegado en ese vestuario solo se habla de fútbol. Estoy contento y tranquilo, porque el equipo tiene muy buena actitud y veo a un equipo capaz. Ahora tenemos que demostrar en el campo que queremos, el Coruxo en su campo ha perdido dos partidos por la mínima pero viene de ganar en Burgos... y arriba tiene gente muy rápida y con calidad. Es un campo pequeño comparado con el nuestro.

–Ha dirigido tres sesiones, ¿ha logrado corregir o cambiar lo que se había marcado al llegar?

–A nivel de trabajo se cambian pocas cosas. El equipo estaba bien trabajado, por lo que me ha dado tiempo a transmitir mis ideas. Esta semana he hecho un ejercicio matemático: simplificar. Es de Primaría. Creo que les he ayudado con lo que les he transmitido. La competición nos testa eso ya.

–¿Cuánto va a cambiar la manera de jugar del Salamanca UDS?

–Lo principal a cambiar es la concesión de ocasiones: es un problema de actitud, cuando el balón está aquí tengo que estar aquí.