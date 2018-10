El Helmántico amanece con pintadas contra Carlos Martín

La tensión en el Salamanca UDS tres días después de que José María Movilla dejara su puesto de director general entre otras cosas " por la inestabilidad entre los propietarios y el presidente" -al que acusa de una devastadora gestión: "Desde mi llegada no he hecho otra cosa que pagar deudas", se confesó a la grada de animación- no decrece.

El último capítulo (tras el posicionamiento de la plantilla en favor de Movilla o la amenaza de plante de la cantera) se ha producido la jornada de este cuando las paredes exteriores de la zona de vestuarios del estadio Helmántico han aparecido pintadas con mensajes contra Carlos Martín y en favor de la propiedad. Así, se puede leer: "Carlos dimisión, queremos el SAD" o "Lovato coge el mando".

De este modo se da un nuevo paso entre las desavenencias entre un grupo mayoritario de la afición, que reclama la salida inmediata de Martín "por su mala gestión", y el presidente. Y ni la llegada de un nuevo entrenador, Antonio Claderón, parece, de momento, calmar las aguas revueltas en el coliseo charro.