Antonio Calderón: "No he tenido dudas a la hora de fichar por el Salamanca UDS"

Antonio Calderón ya ejerce como técnico del Salamanca UDS. Después de su primer entrenamiento en la capital charra, el andaluz ha ofrecido una rueda de prensa acompañado de Víctor Iglesias, representante de Manuel Lovato en España.

Calderón afirma que su fichaje se comenzó a gestar el martes día 2 de octubre tras la destitución de José Manuel Campos. "Empezamos a hablar el martes por la noche, hablamos negociamos y decidimos. Llegamos a una especie de principio de acuerdo el viernes y hasta este miércoles por la noche no lo cerramos ya que estaba a falta de unos flecos por mi parte". El entrenador reconoce que no ha tenido dudas a la hora de fichar por el Salamanca UDS. "Cuando me llama el club me fijo más en el equipo, veo el proyecto, la ciudad, los jugadores que hay y considero que se puede hacer un buen año. En ese momento decido venir".

Por su parte, Víctor Iglesias reconoce que el club está pasando "unos momentos difíciles", pero ahora más que nunca se necesita "estabilidad para poder superar esta crisis". "Esta mañana se ha firmado el contrato con Calderón y Carlos Martín como presidente. Pido paciencia a la afición y le aseguro que nos les vamos a defraudar. Ahora toca corregir errores y trabajar por el bien común", asegura.