Movilla, en su reunión con las peñas: "Desde que llegué, solo he pagado deudas"

José María Movilla también se reunió con peñas del equipo este martes para explicarles su salida y la situación del club. El exfutbolista estuvo reunido en un establecimiento en los aledaños del Helmántico ofreciendo su versión de la grave crisis del Salamanca, que ayer vivió una esperpéntica jornada para olvidar en todos los sentidos.

Movilla les explicó varias interioridades del club, siempre con Carlos Martín como protagonista. Por ejemplo, que las cuentas del club llevan 22 días bloqueadas por la junta directiva. También les contó lo siguiente: "Desde que llego, solo he pagado deudas que la propiedad pensaba que ya estaban pagadas y son importantes, mientras que otras quedan por pagar. Muchos empresarios han querido apoyar desde que llegué, pero me decían que mientras siguiera Carlos no podían hacer nada. Con las barras de los bares pasa lo mismo: el día del Villanovense me quedé sorprendido con el dinero que hacían y antes eran casi deficitarias. Es un club con un potencial de la ostia. Tuve que tapar las vallas publicitarias para que alguien se enfadara y nos contara cómo habían pagado su publicidad, porque no había ningún contrato".

En el aspecto meramente deportivo, Movilla les contó a los peñistas que el presidente tiene bloqueadas varias operaciones: "Tiene cuatro contratos parados porque falta su firma: el de Antonio Calderón, el de un lateral zurdo y de dos personas para el staff técnico. A Calderón me lo traigo al partido y solo tenía que firmar Carlos. Y no lo hace para forzar la situación para apretar a la sociedad con una venta del club cuando tenía acordado que Víctor Iglesias y Manuel Lovato entrarían en el consejo. No deja avanzar al club. Se ha visto fuerte con los resultados para tensar la cuerda".