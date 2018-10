Carlos Martín se niega a marcharse: "No he hecho nada para tener que dimitir"

El presidente del Salamanca, Carlos Martín, se defiende en declaraciones a LA GACETA de las acusaciones que se vierten sobre él y sobre su gestión. No piensa en dimitir y cree que "no se está entiendo bien la despedida de Movilla".

—Movilla se despide denunciando la mala gestión que se encontró. "En el mes de junio me incorporé a un club casi vacío y devastado por las malas gestiones€"

—No tengo ni idea a qué se refiere con eso. Las oficinas como no se usan ni se ha invertido en ellas están sin uso. Estaba todo al día de todo y no se han producido malas gestiones.

—Las peñas piden su dimisión€

—Tengo una misión y la voy a cumplir. No he hecho nada para tener que dimitir. La marcha de Movilla es en pro del futuro del Salamanca y la gente lo está interpretando todo al revés.

—Fuentes consultadas por este diario apuntan a que usted está ´retrasando´ los trámites de la conversión del club a SAD pidiendo más retribuciones económicas

—No tengo nada que decirte a eso. Esa es la respuesta ya que no tiene sentido. La conversión de un club en SAD lleva un procedimiento. Consultad el procedimiento y veréis que eso no tienen ningún sentido.

—¿Y de dónde salen esas informaciones?

—No lo sé. Yo ya que llevo en el fútbol tiempo y es que hay tanta rumorología. No sé de dónde ha podido salir eso.

—Le acusan de hacerse con el club cuando no ha habido votaciones...

—Los estatutos que había cuando yo llegué son los que tenemos. Cualquiera puede ser socio de número, de la Junta Directiva si lo solicita y participar pagando las cuotas. No hay más. Son unos estatutos tipo. No hay nada más que hablar. Están publicados en la Junta como cualquier otro club. No hay nada extraño.