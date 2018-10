Carlos Martín niega todas las acusaciones y culpa a Movilla

Carlos Martín responde a las acusaciones de José María Movilla y se defiende explicando que no hay ninguna irregularidad en su gestión.



Entrenador

Sobre el entrenador explica que no ha impedido su firma sino que Movilla no se lo había comunicado y afirma que ya ha cerrado un acuerdo con José Miguel Campos.



Bloqueo

Martín reconoce el bloqueo de las cuentas a Movilla pero indica que es tras haber detectado unas irregularidades que están revisando



Deudas

El presidente del Salamanca admite que las deudas a los proveedores se pagan a final de temporada y que es Movilla al que se encarga esa gestión.



Bares

Acusa a Movilla de no contabilizar esos ingresos en la contabilidad del club y deja caer que había subido los precios. Insinuando irregularidades del exdirector general



Eso sí, llama la atención que en un primer comunicado lo firman Manuel Lovato y Carlos Martín y en otro a los pocos minutos solo aparece el nombre de Carlos Martín y no el del empresario mexicano.