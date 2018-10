El Salamanca, 'atascado' en la llegada de Calderón

La noticia el lunes en el Salamanca UDS fue que no hubo noticia. Después de ver a Antonio Calderón el domingo en el Helmántico junto a José María Movilla y de que todo hiciera indicar que había acuerdo, el club no dijo esta boca es mía a lo largo de toda la jornada, y el entrenamiento matutino en Galindo y Perahuy volvió a contar con Jorge Escolar, Ángel Lozano y Álvaro Tejedor como técnicos.

Por lo tanto, parece que va a pasar toda una semana desde que José Miguel Campos fue destituido hasta que el conjunto del Helmántico tenga nuevo entrenador después de perder dos días de trabajo con él: el del lunes y, aunque llegue el acuerdo definitivo, el de este martes, ya que está previsto descanso.

Son unas horas muy valiosas sin que se haya hecho público el posible acuerdo, ya que el equipo ha demostrado que hace falta mucho trabajo. Los jugadores están fastidiados por la situación, aunque les rodea un ambiente de responsabilidad y ellos son conscientes de que tienen que poner su granito de arena para salir de la zona baja de la clasificación y empezar a mirar hacia arriba.

Lo que nadie puede pensar es que el próximo domingo en Coruxo el Salamanca UDS no tenga ya al nuevo entrenador, ya que de lo contrario la situación sería esta: Jorge Escolar no podrá sentarse en el banquillo porque será sancionado tras su expulsión frente al Sanse y Tejedor no tiene ficha, por lo que Ángel Lozano, el preparador de porteros, quedaría como único responsable.

Tensión entre las peñas y Carlos Martín

Si durante el partido del domingo contra el Sanse se oyeron cánticos en el Fondo Sur pidiendo la dimisión del presidente, después de los noventa minutos no se calmó la situación. Ya en los exteriores del estadio Helmántico algunos peñistas, muy enfadados por lo que está pasando con el equipo en este inicio de temporada, mantuvieron una tensa discusión con Carlos Martín y sus familiares, aunque afortunadamente la cosa no pasó a mayores.

El gran incendio extremeño que podría llegar a Salamanca

¿Sabe cuáles son los tipos de cerdo que hay en el mercado?

El juzgado de cláusulas suelo ya no puede más: 1.779 casos a mitad de año y subiendo