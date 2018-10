El Sanse pasa por encima de un deprimido Salamanca UDS (0-3)

El Salamanca UDS fue el fiel reflejo de que a perro flaco todo son pulgas. No le pudieron salir peor las cosas en el choque en mitad de la tormenta tras la destitución de Campos: 0-3 cayó en el Helmántico dejando una imagen totalmente depresiva. El equipo, en manos de Escolar a modo de parche, salió con un esquema distinto al mostrado en las seis jornadas anteriores 4-2-3-1. Y como principal novedad con Júnior en el once. El conjunto del Helmántico salió mordiendo y fruto de ello tuvo cierta presencia en el área. La más clara la tuvo Antonis a la salida de un córner, su disparo, con pierna derecha, se marchó por encima del travesaño de Irureta. Y hasta ahí la aportación ofensiva del conjunto del Helmántico en toda la primera mitad. A renglón casi seguido, el Sanse se adelantó con un tanto de Perales. Un barullo tremendo en el área le cayó a los pies al 9 madrileño que fusiló con Calero y Antonis colgados del área. Al Salamanca UDS le costó un cuarto de hora volver a enderezarse tras el tanto visitante. El conjunto se quedó knock out y no tuvo ni solución ni tampoco fuste para defenderse. Sotres tuvo que aparecer con dos intervenciones de mérito de falta para salvar el segundo tanto local. Llegada a la media hora de juego el encuentro se le puso más cuesta arriba a los charros por un carrusel de amarillas que acabó con Junior en la caseta tras ver dos en un suspiro. Para rematar la primera mitad, Gómez Lameiro no vio un claro penalti sobre Owusu ya con el 45 cumplido.

Arriesgó el Salamanca UDS en busca del empate sustituyendo a Galván por Antonis para jugar con una línea de tres. No mejoró el equipo, y por el contrario si exhibió mayor desconcierto en el campo. Si aún quedaba algo peor que pasarle al Salamanca, le pasó cuando Armando se metió en propia un centro sin aparente peligro de Iván Pérez. Ahí, el Salamanca UDS bajó los brazos del todo y Carlitos lo aprovechó para hacer el tercero con un trallazo que se coló por la escuadra de Sotres. El choque entró tras el tercer tanto en una fase en la que no se jugó nada. Ni el Salamanca UDS pudo ni el Sanse quiso hacer más sangre.