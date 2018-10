El Guijuelo suma su cuarto triunfo seguido y no se baja de la zona alta de la tabla (1-0)

El Guijuelo suma y sigue en este arranque de liga: ya enlaza cuatro triunfos consecutivos y se mantiene inquebrantable en los puestos altos de la clasificación. Jonathan fue el encargado, de un cabezazo, de amarrar los tres puntos para el conjunto de Ángel Sánchez.

El CD Guijuelo arrancó lanzado por la clasificación el choque contra el Fabril –o lo que es lo mismo: el filial del Deportivo-. Apretó hasta tener en un visto y no visto una ocasión lo suficientemente clara como para haber abierto el marcador. Fuster caracoleó dentro del área tras haber marcado los tempos a la perfección Carlos Rubén. Y cuando el filial del Depor se metía ya bajo palos obligados por Dimas y Carmona, el extremo valenciano le entregó el balón con el exterior a Juanra que en la misma frontal trató de fusilar a Pedro López; el meta reaccionó con lo justo para repeler el dispar que buscaba la cepa de su poste derecho. El Guijuelo se sintió bien en ese papel protagonista y trató de ahogar a un Depor que se estiró un par de ocasiones a través de las transiciones comandadas por Carlos López. El conjunto de Ángel Sánchez como que se pensó entonces lo que quería poner sobre el terreno de juego y cedió los dos pasos que había dado de salida para ubicarse en su sitio de las seis jornadas anteriores. Por ahí llegó el equilibrio y la igualdad en las posesiones: una para el CD Guijuelo y otra para el Fabril, sin acercarse a las áreas. Mediocampismo puro y duro, se podría decir. May a los 20 minutos de juego tuvo en sus botas la primera ocasión visitante, y, a renglón seguido, Carmona se encontró con todo tras ganarle por veteranía y convicción la partida a Muajid en el mismo área. El remate a bocajarro lo mandó por encima del travesaño. Los 24 minutos restantes no resultaron tan vibrantes en las áreas. Todo se ciñó ya en la búsqueda del error, que no llegó.

Ángel Sánchez movió el banquillo y revolucionó el arranque de la segunda mitad con la entrada de Ayub. La entrada del marroquí le regaló en el minuto 48 un mano a mano a Dimas que falló solo delante del portero. El CD Guijuelo sufrió un pequeño apagón tras el fallo, pero se repuso hasta cercar el área gallega. Razvan recogió un rechace a la salida de un córner en el minuto 64 que puso en bandeja a Jonathan para batir en un bello testarazo a Pedro López. Y sentenciar el partido, pese a que Montiel y May trataron de evitar un nuevo triunfo chacinero.