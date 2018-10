Campos: 'La situación no es tan problemática como para mi salida'

El ya exentrenador del Salamanca UDS José Miguel Campos explica a este diario que su salida le ha cogido de improviso. "La situación no es tan problemática como para que yo tuviera que salir", indicó el técnico murciano, mientras que indicó el equipo no había podido demostrar lo que valía con una temporada atípica. "En verano hubo mucha tardanza en fichajes, lesiones y demás y no nos ha dado tiempo a demostrar que lo que puede hacer este equipo", reconocía Campos.

El exentrenador del Salamanca especifica que su relación con los jugadores es muy buena. "Yo siempre he sido sincero en el vestuario y les ha sorprendido como a mí esta decisión del club", describió.

Campos estará en Salamanca cerrando los detalles de su salida de la ciudad como el piso y demás y después regresará a Murcia.