Campos: "Vamos a cambiar cosas. Hay que buscar más el desequilibrio"

José Manuel Campos asegura que hará cambios en el Salamanca UDS de cara al encuentro que le enfrentará en la mañana de este domingo al Fabril. "Hemos analizado, hemos visto y hemos trabajado y vamos a cambiar cosas. Hay que buscar el desequilibro dentro del juego. Al igual que somos dominadores en grandes fases y creamos situaciones de gol como contra el Guijuelo, en el último tramo el rival se favoreció de dos transiciones y llegó la derrota", asegura.

Sobre su rival, Campos añade: "Al Fabril se le fueron jugadores importantes. No me creo su clasificación, pero está en una situación incómoda. Nosotros no estamos mucho mejor y debemos ser respetuosos con ellos".

El técnico insiste en que su equipo "va a mirar siempre hacia adelante". "Hemos mostrado equilibro en todos los partidos salvo en los dos últimos de casa. Hay que analizar y trabajar. Si alguien espere un equipo timorato ese no será el Salamanca", asegura.